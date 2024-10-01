71. dakikada Lautaro Martinez ve 81. dakikada Mehdi Taremi penaltıdan kaydetti.





Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder'den (Nisan 2010 vs CSKA Moskova) bu yana Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Inter, Kızılyıldız'ı konuk etti.Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 4-0 kazandı.Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada milli futbolcumuz59. dakikadafrikikten attığı gol, geceye damga vurdu.Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan'in hata yaparak topu kaptırması da Inter'in 2. golü bulmasına sebep oldu.Ceza sahasına 5-6 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çalhanoğlu, uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top sol üst direğe çarptı ve sonrasında ağlarla buluştu.Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 7 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.Bu sonuçla birlikte ilk maçta Manchester City ile 0-0 berabere kalan Inter, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Benfica'ya 2-1 yenilen Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter, deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Monaco'ya konuk olacak.