Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Inter, konuk ettiği Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, frikikten attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!
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01 Ekim 2024 23:27
Son güncelleme 01 Ekim 2024 23:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Inter, Kızılyıldız'ı konuk etti. 

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Marko Arnautovic, 71. dakikada Lautaro Martinez ve 81. dakikada Mehdi Taremi penaltıdan kaydetti. 

Çalhanoğlu'nun frikikten attığı gol, geceye damga vurdu.  Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in hata yaparak topu kaptırması da Inter'in 2. golü bulmasına sebep oldu.

HAKAN'DAN MÜTHİŞ GOL

Ceza sahasına 5-6 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çalhanoğlu, uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top sol üst direğe çarptı ve sonrasında ağlarla buluştu.

14 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder'den (Nisan 2010 vs CSKA Moskova) bu yana Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
7 MAÇTA 2 GOL

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 7 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Manchester City ile 0-0 berabere kalan Inter, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Benfica'ya 2-1 yenilen Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter, deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Monaco'ya konuk olacak.
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