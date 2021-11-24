Hakan Çalhanoğlu her yerde maestro!

A Milli Futbol Takımının yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde zirve dönemlerinden birini yaşıyor.



Hem ay-yıldızlı forma altında hem de kulübü Inter'de başarılı maçlar çıkaran Hakan, adeta bir maestro gibi oynuyor. Inter'in Serie A'da sezonun flaş ekibi Napoli'yi 3-2 yendiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli orta saha, milli takımdaki başarısını İtalya'da da sürdürdü. Bu sezon Inter ile 11 lig maçında 3 gol 4 asistle 7 gole direkt etki. Milli takım ve Inter ile de son 4 maçta 6 gole direkt etki etmiş oldu.



Milli forma altında da 2-1 kazanılan Karadağ maçında asist yaparak öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu özellikle Stefan Kuntz ve Simeone Inzaghi yönetiminde başarılı bir görüntü çiziyor. Milli takımda ilk kez kendi bölgesinde orta sahanın merkezinde şans bulan Hakan, Kuntz'la kurduğu başarılı diyalog sayesinde performansını artırdı. Sezon başında da İtalya şampiyonu Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, Simeone Inzaghi ile yakaladığı olumlu iletişim ile aradığı ortamı buldu.



Kuntz özgürlük tanıdı



Ay-yıldızlı forma altında başarılı bir görüntü yakalayan Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'la başarıyı buldu. Kuntz'la uyumlu bir ortamda çalışan Çalhanoğlu, "Kuntz'un gelmesiyle beraber Inter'deki pozisyonumda oynuyorum. Bu pozisyonda çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Ön tarafta da işleri gençler halledecek" demişti.





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