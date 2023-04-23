Hakan asist yaptı, Inter şovla kazandı!

İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan asist yaptı, Inter şovla kazandı!
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23 Nisan 2023 15:49
İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.

Stadio Carlo Castellani'de oynanan maçı Inter 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 76. dakikalarda Romelu Lukaku ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Martinez'in golünde asisti yapan Lukaku, maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Lukaku'nun ikinci golünde ise asisti milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve yerini 87. dakikada Asllani'ye bıraktı.

Alınan bu sonuç ile birlikte Inter ligde 5 maç sonra kazandı. Empoli üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Inter puanını 54'e çıkardı. Empoli ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lazio'yu konuk edecek. Empoli, Sassuolo'yu ağırlayacak.

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