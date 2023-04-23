İtalya Serie A 31. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.



Stadio Carlo Castellani'de oynanan maçı Inter 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 76. dakikalarda Romelu Lukaku ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.



Martinez'in golünde asisti yapan Lukaku, maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Lukaku'nun ikinci golünde ise asisti milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.



Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve yerini 87. dakikada Asllani'ye bıraktı.



Alınan bu sonuç ile birlikte Inter ligde 5 maç sonra kazandı. Empoli üst üste 2. mağlubiyetini aldı.



Inter puanını 54'e çıkardı. Empoli ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lazio'yu konuk edecek. Empoli, Sassuolo'yu ağırlayacak.





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