Hadise'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçı şarkıcı Hadise, statta takip etti.
Adana Demirspor galibiyetiyle Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri büyük bir sevinç yaşadı.
Ünlü şarkıcının kardeşi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı birçok taraftar tarından beğeniyle karşılandı.
Adana Demirspor galibiyetiyle Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri büyük bir sevinç yaşadı.
Ünlü şarkıcının kardeşi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı birçok taraftar tarından beğeniyle karşılandı.
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