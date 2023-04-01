Hadise'den Galatasaray paylaşımı!

Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri Adana Demirspor galibiyetiyle büyük bir sevinç yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hadise'den Galatasaray paylaşımı!
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01 Nisan 2023 23:33
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçı şarkıcı Hadise, statta takip etti.

Adana Demirspor galibiyetiyle Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri büyük bir sevinç yaşadı.

Ünlü şarkıcının kardeşi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı birçok taraftar tarından beğeniyle karşılandı.


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