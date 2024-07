Hacıosmanoğlu: 'Eski defterleri kapattık'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. 'Cumhurbaşkanı karışıyor' diyorlar! Yancıların yaptıkları vardır ama Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir ama bana en ufak bir ifadesi olmamıştır. Güzel statlarımız var ama içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek irade ortada yok." sözleriyle konuşmasına başladı.



"MECNUN BAŞKAN İLE FORMALARIMIZI ÇIKARTTIK"



"Adalet diyoruz ama bütün sorun adaletsizlikten çıkıyor." diyen Hacıosmanoğlu, "Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz!" ifadelerini kullandı.



"HAKLININ HAKİM OLDUĞU BİR ORTAM YARATIN"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Halil Umut Meler yumruk yedi ama EURO2024'te aslan gibi maç yönetti. Hakem insandır, hata yapabilir. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa ve illa da bir taktir hakkın varsa o hakkı Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Haklının hakim olduğu ortamı yaratırsanız, hakemler performansını arttırır. İnsani hatayı da kulüp başkanından önce ben söyleyeceğim ve hakeme neden bu hatayı yaptığını soracağım." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"BAŞKANLARIN PFDK SEVKİNİ KALDIRACAĞIM"



Hacıosmanoğlu, "Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!" vaadinde bulundu.



"ÇAY ÇORBA PARASINA S.ARABİSTAN'A GÖTÜRDÜK"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ali Koç'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Divan Başkanı'nın uyarısı sonrası bir sözünü geri aldı. 'Nasıl aday oluyorsunuz?' dedi, not aldım. Türkiye'de geçen sene rezil bir sezon yaşandı, daha önce hiç bu seviyede bir şey olmadı. Süper Kupa maçı için çay, çorba parasına iki güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürdük. Türkiye'nin 100. yılında... Kulüpleri mağdur ediyoruz, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyoruz. En acısı da Ulus Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışma konusu yapıyoruz! Bu TFF Başkanı'na yakışır mı? Ankara'da oynayalım, sonra da Atamızın huzuruna çıkalım diyemediniz mi ya?" açıklamasını yaptı.



"İSPANYA'NIN BAŞKANI YOK, ŞAMPİYON OLDU"



Hacıosmanoğlu, "Milli Takım'ın başarısı veya başarısızlığı sorunları çözüyor. TFF Başkanı mı takımı şampiyon yapıyor? İspanya'nın başkanı yoktu, takım şampiyon oldu. Demek ki başkanla olunmuyor!" dedi.



"ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK"



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu düzeni değiştirecek bir kardeşinizim! Sizin tercihiniz ne olursa, saygı duyacağız. Alt ligler, Anadolu takımlarımız... Yine figüran olarak görev yapmak istemiyorsanız, adil bir ortam istiyorsanız bunları sağlayacak irade bizde var. Biz tarafsız bir yönetim olacağız. Eski defterleri kapattık. Bir adım atana, on adım atacağız. Şüpheniz olmasın." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





