Haaland, milli takımda rekor kırdı!

Norveç, Uluslar Ligi'nde Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Erling Haaland, 34 golle Norveç milli takımının en golcü futbolcusu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Haaland, milli takımda rekor kırdı!
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10 Ekim 2024 23:36
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Norveç, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 07 ve 62'de Erling Haaland ile 52. dakikada Alexander Sörloth attı.

Slovenya karşısında iki gol atan Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Norveç, 7 puana yükseldi. Slovenya, 4 puanda kaldı.

Norveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek. Slovenya, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak.

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