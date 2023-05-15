Haaland'ı kızdıracak sözler!

İngiltere Premier Ligde şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Manchester City'de Bernardo Silva'nın takım arkadaşı Erling Haaland için söylediği sözler damga vurdu.
France Football'a açıklamalarda bulunan Bernardo Silva, "Haaland, Premier lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Ballon d'Or ödülü için güçlü bir noktaya gelir. Ancak Halaand şimdilik bu konuda Messi'ye rakip olamaz. Ancak Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa yüksek ihtimalle Vinicius Jr. Ballon d'Or ödülünü alır." dedi.
''ÖDÜL MESSI İLE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANAN OYUNCU ARASINDA GİDİP GELİR''
''Genel anlamda Messi ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan oyuncu arasında gidip geleceğini tahmin ediyorum. Ama ben, şimdilik oyumu Lionel Messi'den yana kullanıyorum'' dedi.
ERLING HAALAND BU SEZON NE YAPTI ?
Manchester City formasıyla 48 maça çıkan yıldız golcü bu karşılaşmalarda 52 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncu gösterdiği performansla Premier lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.
France Football'a açıklamalarda bulunan Bernardo Silva, "Haaland, Premier lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Ballon d'Or ödülü için güçlü bir noktaya gelir. Ancak Halaand şimdilik bu konuda Messi'ye rakip olamaz. Ancak Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa yüksek ihtimalle Vinicius Jr. Ballon d'Or ödülünü alır." dedi.
''ÖDÜL MESSI İLE ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANAN OYUNCU ARASINDA GİDİP GELİR''
''Genel anlamda Messi ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan oyuncu arasında gidip geleceğini tahmin ediyorum. Ama ben, şimdilik oyumu Lionel Messi'den yana kullanıyorum'' dedi.
ERLING HAALAND BU SEZON NE YAPTI ?
Manchester City formasıyla 48 maça çıkan yıldız golcü bu karşılaşmalarda 52 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncu gösterdiği performansla Premier lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.