Haaland'ı kızdıracak sözler!

France Football'a açıklamalarda bulunan Bernardo Silva,

"Haaland, Premier lig

ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Ballon d'Or ödülü için güçlü bir noktaya gelir. Ancak Halaand şimdilik bu konuda Messi'ye rakip olamaz. Ancak Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa yüksek ihtimalle Vinicius Jr. Ballon d'Or ödülünü alır." dedi.

tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.