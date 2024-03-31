Sporting'in golcü yıldızı Viktor Gyökeres'in adı transferle anılmaya devam ediyor.



MENAJERİ MASAYA OTURUYOR



A Bola'da yer alan habere göre, İsveçli golcünün menajerinin, 2 ve 6 Nisan'da Benfica ile oynanacak maçlardan önce Portekiz'e gideceği ve Sporting yönetimiyle transfer için bir toplantı yapacağı belirtildi.



BEKLENTİ 100 MİLYON EURO



Sporting'in, 25 yaşındaki golcü futbolcu için beklentisinin sözleşmesinde yer alan 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesine yakın bir bedel olduğu ifade edildi.



İLGİLENEN TAKIMLAR



İsveçli golcü ile ilgilenen takımlar olarak Arsenal, Chelsea, Milan, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain gösterildi.



REKOR KIRABİLİR



Sporting, Gyökeres'i bahsi geçen bedelde satması durumunda ise 25 yaşındaki golcü, Portekiz temsilcisinin en pahalı satışı olacak.



Sporting'te, Manchester United'a 65 milyon euro bedelle satılan Bruno Fernandes, en pahalı satışlar listesinin ilk sırasında yer alıyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Sporting'te bu sezon 40 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Gyökeres, 36 gol attı ve 14 asist yaptı. Gyökeres'in Portekiz temsilcisi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



