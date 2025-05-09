Gürkan Aksoy: 'Beşiktaş'ı öz kaynaklarıyla ayağa kaldıracağız'

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında hem yönetim kurulunu tanıttı, hem de plan ve projelerinden açıkladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Aksoy, Beşiktaş'ı her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı amasız, fakatsız sevenleriz. Beşiktaş'ı sevilmek için değil zaten sevdiğimiz için armanın peşinde olanlarız. Tribünlerden gelen Beşiktaş'ı her şeyin önünde tutanlarız" dedi.
Beşiktaş'ta uzun zamandır yıpranmış bir düzenin olduğundan bahseden Aksoy, "Bu düzene isyan eden devrimcileriz. Bu sevdaya sahip çıkmak, kulübümüzü yeniden ait olduğu yere taşımak için iddialı şekilde geliyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri hiçbir yapının, şahsın adamı olmamalıdır. Bu inançla armanın hakkını savunan bir yönetim anlayışıyla aday olduk. Armanın olduğu her yerde taraftarın başını öne eğdirmemek için buradayız. Son zamanlarda hem sportif hem mali anlamda yokuş aşağı gitmekteyiz. Biz yokuş aşağı giden kamyonun el freni olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Başkan adayı Aksoy, birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak, "Beşiktaş'ın her kuruşu değerledir. Kulübümüzün varlıklarını kimsenin kişisel çıkarlarına kurban etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı akılla, liyakatla ve gerçek Beşiktaşlılar ile yöneteceğiz, renklilerle değil. Beşiktaş bir kişiyle değil, güçlü ve şeffaf yönetim kuruluyla yönetilecek. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacak, tribünle yönetim arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş'ı özkaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil, Beşiktaş için yöneteceğiz" dedi.
Aksoy, "Beşiktaş'ın mallarını satanların karşısında duvar olacağız" diyerek, "25 senedir hep vaatler ordusu içinde gidiyoruz. Biz gerçek, ayağı yere basan sağlam projelerle karşınızda olacağız. Olmayan arsalarla size inşaat projeleri sunmayacağız. Ne söz veriyorsak onu yapacağız. İyi niyetli başlayan ancak ilgisizlik, niyetsizlik sebebiyle yarım kalan projelere devam edeceğiz. Beşiktaş akademisi kuracağız. Milli emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Stadyumda 365 gün yaşayan projelerimiz var. Atıl alanda bırakmayacağız. Dernekleri de projenin içine dahil edeceğiz" diye konuştu.
Amatör branşlarla ilgili projelerini de anlatan Aksoy, "Amatör branşlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Bu alanlar kulübümüzün geleceği olarak değerlendirilecek. Her branş liyakatli kadrolar tarafından yönetilecek. Doğru yönetildiğinde Beşiktaş için maddi kazanç sağlayan yapıya dönüşecek. Kulübümüzün kendi bütçesine yük bindirmeden sponsorlarla yürüyeceğiz. Beşiktaş kayak takımını aktif hale getireceğiz ve olimpiyatlara katılacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Emlak Geliştirme Şubesi'ni kuracaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "Kiracılarımızla kazan kazan kapsamında adil anlaşmalar yapacağız. Gayrimenkulleri elden çıkarmak yerine yenilerini kazanmak için çalışacağız. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse Beşiktaş'a da tahsis edilecek. Milli Emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi bir sosyal tesis için yol alıyoruz. 18-25 yaş arası taraftarlarımıza da yüzde 40 indirimli bilerler vereceğiz" dedi.
Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu şöyle:
ASİL: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
YEDEK: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekcioğlu, Nurettin Yılgın, Sururi Kerem Güzeldoğu
Aksoy, Beşiktaş'ı her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı amasız, fakatsız sevenleriz. Beşiktaş'ı sevilmek için değil zaten sevdiğimiz için armanın peşinde olanlarız. Tribünlerden gelen Beşiktaş'ı her şeyin önünde tutanlarız" dedi.
Beşiktaş'ta uzun zamandır yıpranmış bir düzenin olduğundan bahseden Aksoy, "Bu düzene isyan eden devrimcileriz. Bu sevdaya sahip çıkmak, kulübümüzü yeniden ait olduğu yere taşımak için iddialı şekilde geliyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri hiçbir yapının, şahsın adamı olmamalıdır. Bu inançla armanın hakkını savunan bir yönetim anlayışıyla aday olduk. Armanın olduğu her yerde taraftarın başını öne eğdirmemek için buradayız. Son zamanlarda hem sportif hem mali anlamda yokuş aşağı gitmekteyiz. Biz yokuş aşağı giden kamyonun el freni olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Başkan adayı Aksoy, birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak, "Beşiktaş'ın her kuruşu değerledir. Kulübümüzün varlıklarını kimsenin kişisel çıkarlarına kurban etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı akılla, liyakatla ve gerçek Beşiktaşlılar ile yöneteceğiz, renklilerle değil. Beşiktaş bir kişiyle değil, güçlü ve şeffaf yönetim kuruluyla yönetilecek. Birlik ve beraberliği yeniden sağlayacak, tribünle yönetim arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Beşiktaş'ı özkaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Beşiktaş'ı birilerinin menfaati için değil, Beşiktaş için yöneteceğiz" dedi.
Aksoy, "Beşiktaş'ın mallarını satanların karşısında duvar olacağız" diyerek, "25 senedir hep vaatler ordusu içinde gidiyoruz. Biz gerçek, ayağı yere basan sağlam projelerle karşınızda olacağız. Olmayan arsalarla size inşaat projeleri sunmayacağız. Ne söz veriyorsak onu yapacağız. İyi niyetli başlayan ancak ilgisizlik, niyetsizlik sebebiyle yarım kalan projelere devam edeceğiz. Beşiktaş akademisi kuracağız. Milli emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Stadyumda 365 gün yaşayan projelerimiz var. Atıl alanda bırakmayacağız. Dernekleri de projenin içine dahil edeceğiz" diye konuştu.
Amatör branşlarla ilgili projelerini de anlatan Aksoy, "Amatör branşlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Bu alanlar kulübümüzün geleceği olarak değerlendirilecek. Her branş liyakatli kadrolar tarafından yönetilecek. Doğru yönetildiğinde Beşiktaş için maddi kazanç sağlayan yapıya dönüşecek. Kulübümüzün kendi bütçesine yük bindirmeden sponsorlarla yürüyeceğiz. Beşiktaş kayak takımını aktif hale getireceğiz ve olimpiyatlara katılacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Emlak Geliştirme Şubesi'ni kuracaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "Kiracılarımızla kazan kazan kapsamında adil anlaşmalar yapacağız. Gayrimenkulleri elden çıkarmak yerine yenilerini kazanmak için çalışacağız. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse Beşiktaş'a da tahsis edilecek. Milli Emlak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi bir sosyal tesis için yol alıyoruz. 18-25 yaş arası taraftarlarımıza da yüzde 40 indirimli bilerler vereceğiz" dedi.
Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu şöyle:
ASİL: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
YEDEK: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekcioğlu, Nurettin Yılgın, Sururi Kerem Güzeldoğu