Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 12:05
Son güncelleme 18 Ocak 2025 12:13
Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros

Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg

Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery