Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.
Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.