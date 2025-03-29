Guardiola'dan Kevin De Bruyne için açıklama!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne ile ilgili konuştu.



Başarılı teknik adam, "Bu; kulüp, Kevin ve menajeri arasındaki bir konu. Kararı kulüp ve Kevin verecek. Ben takımı ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyorum." dedi.



Manchester City'de bu sezon 30 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.



