Memphis Grizzlies'in, Xavier Tillman'ı iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında Boston Celtics'e gönderdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, iki draft seçiminin Atlanta Hawks'tan gelen bir 2027 ikinci tur draft hakkı ve Dallas Mavericks'ten gelen bir 2023 ikinci tur draft hakkı olduğunu belirtti.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, dördüncü yılında olan forvet Lamar Stevens'ın da takasın bir parçası olarak Memphis'e gideceğini ekledi. Tillman ve Stevens'ın doğrudan maaş eşleşmeleri olduğu için, işlemde takas edilen oyuncu istisnası kullanılmayacağı kaydedildi.



Tillman bu sezon 34 maçta 6,0 sayı, 4,6 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalarken, Stevens ise 2.8 sayı, 1.6 ribaund ortalamalarına sahip.



