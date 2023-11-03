Grizzlies'den uzun rotasyonuna Biyombo hamlesi

Memphis Grizzlies, Bismack Biyombo'yu tek yıllığı 5 milyon dolarlık sözleşmeye kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Grizzlies'den uzun rotasyonuna Biyombo hamlesi
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03 Kasım 2023 12:59
Memphis Grizzlies, Bismack Biyombo'yu tek yıllığı 5 milyon dolarlık sözleşmeye kadrosuna kattı.

The Athletic'ten Shams Charania, Grizzlies'in Biyombo'nun kontratındaki 1 milyon doları garantilediğini bildirdi.

Steven Adams'ın diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması ve Brandon Clarke'ın ise aşil sakatlığı nedeniyle geri dönüşü için belirli bir tarih olmaması nedeniyle Memphis, uzun rotasyonunda Jaren Jackson Jr'ın yanında Xavier Tillman, Kenneth Lofton Jr. ve David Roddy gibi isimlere yönelmek zorunda kalmıştı.

Biyombo, 2022-23 sezonunda forma giydiği 61 maçta 4.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalamıştı.

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