Griezmann'dan El Classico değerlendirmesi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, El Classico'yu izlemenin keyifli olacağını söylerken, Messi'nin sakatlığını değerlendirdi.Griezmann, ESPN'e verdiği demeçte,dedi.27 yaşındaki golcü futbolcu, kendi takımını değerlendirirken şu ifadelere yer verdi;Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kaldıran Griezmann, bu sezon Atletico Madrid forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.