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Griezmann'dan El Classico değerlendirmesi

Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann, El Classico ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Griezmann'dan El Classico değerlendirmesi
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28 Ekim 2018 14:47
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, El Classico'yu izlemenin keyifli olacağını söylerken, Messi'nin sakatlığını değerlendirdi.

Griezmann, ESPN'e verdiği demeçte, "Tüm El Classicolar gibi harika bir maç olacak. Messi'nin olmaması Barcelona için oldukça kötü bir durum ama hala maçı kazandıracak isimlere sahipler. Madrid'in çıkış yakalaması için galibiyete ihtiyacı var, izlemesi güzel bir maç olacak." dedi.

27 yaşındaki golcü futbolcu, kendi takımını değerlendirirken şu ifadelere yer verdi; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da savaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon ikinciydik, bu şekilde devam etmeliyiz. Sahada çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Böylece üst sıralarda olabiliriz. Her zaman ilk üç arasında yer almalı ve bu konuda tutarlı olmalıyız."

Son olarak 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile kupayı kaldıran Griezmann, bu sezon Atletico Madrid forması ile çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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