Grekoromen güreşçiler Balkan şampiyonu

Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Grekoromen Milli Takımı, 7 altın ve 3 gümüş madalyayla şampiyon oldu.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milliler, grekoromen stilde tüm sıkletlerde final maçı yapma başarısı gösterdi.Milli güreşçilerden 55 kiloda Ali Esoğlu, 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Abdülsamet Başar, 72 kiloda Abdurrahman Kalkan, 77 kiloda Abdullah Özen, 97 kiloda Hasan Çevik ve 130 kiloda Abdullah Akyüz altın madalya kazandı.63 kiloda Ahmet Altan, 82 kiloda Mehmet Bolat ve 87 kiloda Sedat Öztoprak gümüş madalyanın sahibi oldu.Grekoromen stilde şampiyonayı 7 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamlayan Türkiye, takım sıralamasında 235 puanla zirvede yer aldı. Ev sahibi Arnavutluk 107 puanla ikinci, Bulgaristan ise 100 puanla üçüncü sırayı elde etti.