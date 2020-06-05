Göztepe'nin orta sahaya yıldız planı; Nico Gaitan

Süper Lig'de gelecek yılın kadro yapılanması için düğmeye basan Göztepe, dış transferde on numara takviyesi için gişirimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon verim alamadığı Marcio Mossoro ile yollarını ayırmayı planlarken hedefinin merkezine Arjantinli on numara Nico Gaitan'ı oturttu.Fransız temsilcisi Lille ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservis engeli bulunmuyor.Göztepe yönetimi, teknik direktör İlhan Palut'un da transfer için onayını alırken futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçti. Avrupa'da önemli ekiplerde forma giyen oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı bildirilirken, maddi şartların oluşması halinde daha somut adımlar atılacak. Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.Bu sezon Fransa'da umduğu ortamı bulamayan Nico Gaitan, Ligue 1'de Lille formasıyla sadece 4 maça çıktı. Arjantin'in ünlü ekibi Boca Juniors'ta yetişen 32 yaşındaki futbolcu Portekiz'de Benfica, İspanya'da ise Atletico Madrid ekiplerinde de forma giydi. Daha sonra kariyerine Çin'de devam eden Gaitan Yifang ve ardından Amerika'da da Chicago Fire ekiplerinde görev yaptı. Ocak ayında Lille forması giyen Gaitan ay sonunda boşa çıkacak.Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 19 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol kaydetti.