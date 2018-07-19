CELSO BORGES KİMDİR?

DENİZ KADAH KİMDİR?

ROTMAN VE SCARİONE KAMPTA YOK

Transfer sezonunda Elazığspor'dan Alpaslan, Menemen Belediyespor'dan Samed Ali, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Grillo, Alanyaspor'dan Berkan ve Gassama'yı renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, transferde vites yükseltti.İkinci etap çalışmaları için bugün Hollanda'ya giden sarı-kırmızılıların Antalyaspor'dan golcüve İspanyol Deportivo'dan orta saha'i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi.Göztepe'nin Süper Lig'den birçok kulübün peşinde olduğu Deniz Kadah için temaslara yoğun şekilde başladığı dile getirildi. Kosta Rikalı oyuncu Borges'in ise Deportivo'nun La Liga'da küme düşmesinin ardından kulübüyle yol ayrımına geldiği ve üst liglerde oynamak istediği ileri sürüldü.Kosta Rika'da Saprissa'da kariyerine start veren 30 yaşındaki Borges, Norveç'in Fredrikstad, İsveç'in AIK takımlarında oynadıktan sonra 2014-2015'te Deportivo'ya imza attı. Borges ayrıca Kosta Rika Milli Takımı'nda 70 kez forma giydi. Gurbetçi Deniz, Fortuna Düsseldorf'da başladığı futbolu Almanya'nın Oberneuland, Lübeck ve Hannover 96 takımlarında sürdürdü.Ülkemize 2014-2015'te gelen 32 yaşındaki golcü Çaykur Rizespor'la Antalyaspor için ter döktü. Deniz, Süper Lig'de 130 müsabakaya çıkıp 41 gol attı.Süper Lig'de yeni sezona Hollanda'da yapacağı kampla hazırlanacak Göztepe'de iki orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve Rajko Rotman kafileye alınmadı. Teknik direktör Başram Bektaş'ın iki futbolcuya planları arasında yer vermediği bildirildi. Yönetimin ise sözleşmeleri süren Scarione ve Rotman'la masaya oturacağı ve en az mali kayıpla futbolcuların sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Göztepe'nin Hollanda'da yapacağı hazırlık maçı programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar 22 Temmuz'da Fortuna Sittard, 26 Temmuz'da Olympiakos, 28 Temmuz'da Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos'ta Twente ile karşılaşacak.