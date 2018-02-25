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Göztepe'den Elon Musk'a mesaj!

Göztepe, Demba Ba'nın attığı golden sonra Elon Musk'a twitter hesabından ilginç bir mesaj gönderdi.

Kaynak: Sporx.com
Göztepe'den Elon Musk'a mesaj!
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25 Şubat 2018 17:09
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Göztepe, sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.

Demba Ba'nın Sivasspor'a çok uzak mesafeden attığı müthiş gol sonrasında Göztepe twitter hesabından Elon Musk'a bir mesaj gönderildi.

Göztepe'nin paylaşımında Elon Musk'ın twitter hesabı etiketlenerek ''Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi'' ifadelerine yer verildi.

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