Göztepe'den Elon Musk'a mesaj!

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Göztepe, sosyal medyadan ilginç bir mesaj paylaştı.
Demba Ba'nın Sivasspor'a çok uzak mesafeden attığı müthiş gol sonrasında Göztepe twitter hesabından Elon Musk'a bir mesaj gönderildi.
Göztepe'nin paylaşımında Elon Musk'ın twitter hesabı etiketlenerek ''Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi'' ifadelerine yer verildi.
Demba Ba'nın Sivasspor'a çok uzak mesafeden attığı müthiş gol sonrasında Göztepe twitter hesabından Elon Musk'a bir mesaj gönderildi.
Göztepe'nin paylaşımında Elon Musk'ın twitter hesabı etiketlenerek ''Hey Elon! Demba Ba'nın roketini gördün mü? Muhteşemdi'' ifadelerine yer verildi.
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Hey Elon! Did you see @dembabafoot's rocket🚀? Huhh, it was amazing! 😳 @elonmusk
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 25 Şubat 2018