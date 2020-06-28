Göztepe, zorlu Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, zorlu Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
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28 Haziran 2020 15:10
Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalıştı.

Yarını (29 Haziran) izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, salı gününden itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.



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