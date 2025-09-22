22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Göztepe zirveye çok yakın

Beşiktaş'ı çok iyi bir oyunla 3-0 yenen ve 12 puana ulaşan namağlup Göztepe, 6'ncı haftayı 2'nci sırada bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

calendar 22 Eylül 2025 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe zirveye çok yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı çok iyi bir oyunla 3-0 yenen ve 12 puana ulaşan namağlup Göztepe, 6'ncı haftayı 2'nci sırada bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, üst sıralardaki rakipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıpların ardından averajla 2'nci sırayı ele geçirdi. Genç kadrosuyla sezona çok iyi bir giriş yapan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle çıktığı yolda camiasına büyük umut verdi. Bu sezon hem hücumda hem de savunmada oldukça iyi bir performans sergileyen İzmir ekibi, ligin en çok gol atan 3 takımından biri oldu.

Toplamda 10 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılılar, sadece Fenerbahçe maçında sevinç yaşayamadı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevu golsüz sona erdi. Defansta da çok dirençli gözüken İzmir ekibi, sadece 2 gol yiyerek Süper Lig'de en iyi savunma performansı gösteren takımlardan biri oldu. Göztepe 1-1 sona eren Tümosan Konyaspor ve Zecorner Kayserispor (D) maçlarında kalesinde gol gördü. Göztepe, kazandığı 3 müsabakada da rakiplerine sevinç yaşatmadı. Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ve İzmir'de Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, İstanbul'da ise Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. Göztepe ligin 7'nci haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor'un rakibi olacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.