Göztepe Süper Lig'de savunma şampiyonu

Trendyol Süper Lig'de 13 haftada kalesinde yalnızca 6 gol gören Göztepe, 3'lü savunma sistemi ve başarılı kalecisi Lis'in performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor; İzmir ekibi 15 golle rakip fileleri de havalandırdı.

Göztepe Süper Lig'de savunma şampiyonu
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada kalesinde sadece 6 gol gören Göztepe, rakip kaleleri ise 15 kez havalandırdı.
 
Geçen sezon özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla dikkati çeken Göztepe, bu sezona da iyi başladı.
 
İlk 8 haftada yenilgi görmeyen sarı-kırmızılılar, oyun sistemiyle de farklı bir performans ortaya koydu.
 
Ligin ilk 13 haftasında kalesinde sadece 6 gol görerek en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, sadece 4 takımdan gol yedi.
 
İlk 3 haftada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kalesindeki ilk golü 4. haftada TÜMOSAN Konyaspor maçında yedi.
 
Beşinci haftadaki Zecorner Kayserispor deplasmanında da kalesinde 1 gol gören İzmir ekibi, Beşiktaş, ikas Eyüpspor ve Rams Başakşehir maçlarında kalesini gole kapattı.
 
Dokuzuncu haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak namağlup ünvanını kaybeden Göztepe, Galatasaray deplasmanında ise 3 gol yedi.
 
Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarında da kalesini gole kapatmayı başaran sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 6 golle en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.
 
3'LÜ DEFANSIN BAŞARISI
 
Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen sezonda olduğu gibi bu sezon da takımını 3'lü savunma sistemiyle oynatıyor.
 
Savunmaya Brezilyalı stoper Allan Godoi, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve sol bek Tunuslu Amin Cherni'yi transfer eden Göztepe, kaleci Lis'in de başarılı grafik çizmesiyle geçen sezonki performansının üzerine çıktı.
 
Geçen sezon 13 maçta 19 gol yiyen İzmir temsilcisi, bu sezon ise kalesinde sadece 6 gole izin verdi. Ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi alan Göztepe, rakip kalelere 15 gol atma başarısı gösterdi.
 
İzmir temsilcisi, topladığı 23 puanla ligin 5. sırasında kendisine yer buldu.
 
GALATASARAY 8 GOL YEDİ
 
Göztepe'nin ardından kalesinde 8 gol gören lider Galatasaray ligde en az gol yiyen ikinci takım olurken, Trabzonspor ise 11 golle 3. sırada yer aldı.
 
Ligde Zecorner Kayserispor 31 golle kalesinde en fazla gol gören takım olarak dikkati çekerken, Kayseri ekibini 24 golle Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takip etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
