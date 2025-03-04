Göztepe son anda 3 puandan oldu

Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Göztepe evinde Avrupa yarışındaki en önemli rakiplerinden Samsunspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle beraberlikle ayrıldı.
Ligde 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığı periyodun ardından Samsunspor önünde çıkış yakalamak isteyen Göz-Göz, 45+4'üncü dakikada Miroshi ve 51'de Juan'ın golleriyle 3 puan için avantaj yakaladı. Ancak Samsunspor, 67 ve 90+3'üncü dakikada bulduğu gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe, 36 puanla altıncı sırada kalıp Avrupa hattının 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçıyla ligde bu sezon 5'inci kez öne geçtiği maçlarda puan kaybı yaşadı.
Göz-Göz ilk yarıda 4-3 kaybettiği Samsunspor, 2-1 yenildiği Gaziantep FK ve 1-1 berabere kaldığı Alanyaspor ile Hatayspor maçlarında da üstünlüğü yakalamasına rağmen rakiplerine puan vermişti.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Yediğimiz gollerden ötürü büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk golü kontrataktan yedik. İkinci golde boş oyuncu bıraktık. Kesinlikle yapmamamız gereken hatalardı. Üçüncü golü atabilirdik, değerlendiremedik. Çok iyi ataklar yaratamadık. Santrforlarımızı dinamik bir şekilde kullanmak istedik. Hepsi sakatlıktan geldi, üst düzey formlarında değiller. Onları iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor çünkü elimizde başka santrforumuz yok. Çok üzgünüz bunların üzerine çalışmalıyız. Aynı hataları yapmamalıyız. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliyiz" dedi.
100'ÜNCÜ MAÇA BURUK KUTLAMA
Göztepe, 5 yıl önce kapılarını açan evi Gürsel Aksel Stadı'nda Samsunspor maçıyla 100'üncü resmi sınavına çıktı. 26 Ocak 2020'de Süper Lig'de 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında yeni evine kavuşan Göz-Göz, mabedindeki 100'üncü karşılaşması anısına özel bir video hazırladı. Gürsel Aksel Stadı'nın eski hali, yapım aşaması, ilk maçı ve sarı-kırmızılıların geçen sezon 1'inci Lig'de evinde kaldırdığı kupa gibi önemli anlar mücadele öncesi stadın ekranlarından taraftarla paylaşıldı. Samsunspor maçında 1 aydır sakat olan yıldız golcüsü Romulo'ya da ikinci yarıda kavuşan Göztepe, taraftarına galibiyet hediye edemedi.
Göztepe son anda 3 puandan oldu
Samsunspor karşısında 2-0 öne geçen Göztepe uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Göztepe evinde Avrupa yarışındaki en önemli rakiplerinden Samsunspor önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle beraberlikle ayrıldı.
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