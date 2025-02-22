Göztepe, Kayseri'de çıkış arıyor

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve geçen haftayı bay olarak geçiren Göztepe, Kayserispor karşısında çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, Kayseri'de çıkış arıyor
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22 Şubat 2025 13:47
Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve geçen haftayı bay olarak geçiren Göztepe, yarın 25'inci hafta maçında düşme hattında yer alan Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Göztepe'de sarı kart cezalısı Brezilyalı stoper Heliton'un yanı sıra sakatlıkları süren golcüler Romulo ve Emersonn mücadelede görev alamayacak.

İyileşen forvet Juan Silva ve defans oyuncusu Koray Günter ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Yine tedavisi süren savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in de durumu maç günü netlik kazanacak.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, çok zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Kazanamama serimizi bitirmek istiyoruz. Soğuk bir iklimde maça çıkacağız ama mazeret üretemeyiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-0 kazanmıştı.


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