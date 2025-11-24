24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Göztepe fren yaptı

Göztepe, son haftalardaki çıkışını Kocaelispor'la golsüz berabere kalarak durdururken savunma performansını koruyup hücumdaki eksikleri nedeniyle devre arası için ofansif takviye planlıyor.

24 Kasım 2025 15:02
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de milli aradan önce evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe 13'üncü hafta müsabakasında son haftaların çıkışta olan takımı Kocaelispor'la evinde golsüz berabere kalarak seriyi bitirdi.

Bu sezon 5'inci beraberliği elde eden sarı-kırmızılılar 23 puana yükselerek haftayı 5'inci sırada tamamladı. Göztepe'nin Avrupa kupaları için çekiştiği rakipleri Beşiktaş ve Samsunspor da berabere kaldı. Kocaelispor maçında iyi bir savunma performansı gösteren Göz-Göz, hücumda ise etkili olamadı. Göztepe son 3 maçını gol yemeden tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe ve Kocaelispor'la golsüz, Konyaspor'la ise 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise devre arasında hücum bölgesine takviye yapacaklarını ifade etti. Takımının savunma performansından çok memnun olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Hücumda ise etkili olamıyoruz. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Mutlaka ön bölgeye 2 ya da daha fazla yaratıcı oyuncu almalıyız. Böylelikle hem rekabeti oluşturacağız hem seçeneklerimizi çoğaltacağız" yorumunu yaptı. Göztepe bu hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

