Göztepe fren yaptı

Süper Lig'de milli aradan önce evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe 13'üncü hafta müsabakasında son haftaların çıkışta olan takımı Kocaelispor'la evinde golsüz berabere kalarak seriyi bitirdi.



Bu sezon 5'inci beraberliği elde eden sarı-kırmızılılar 23 puana yükselerek haftayı 5'inci sırada tamamladı. Göztepe'nin Avrupa kupaları için çekiştiği rakipleri Beşiktaş ve Samsunspor da berabere kaldı. Kocaelispor maçında iyi bir savunma performansı gösteren Göz-Göz, hücumda ise etkili olamadı. Göztepe son 3 maçını gol yemeden tamamlamış oldu.



Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe ve Kocaelispor'la golsüz, Konyaspor'la ise 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise devre arasında hücum bölgesine takviye yapacaklarını ifade etti. Takımının savunma performansından çok memnun olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Hücumda ise etkili olamıyoruz. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Mutlaka ön bölgeye 2 ya da daha fazla yaratıcı oyuncu almalıyız. Böylelikle hem rekabeti oluşturacağız hem seçeneklerimizi çoğaltacağız" yorumunu yaptı. Göztepe bu hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak.



