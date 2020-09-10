Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 15:56
Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen Stefano Napoeloni, takımdan ayrı çalıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için