Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen Stefano Napoeloni, takımdan ayrı çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen Stefano Napoeloni, takımdan ayrı çalıştı.