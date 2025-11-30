Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.Antalyaspor'un golünü 40. dakikadaattı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Göztepe'de, 48. dakikada Antalyaspor ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.Maçın 52. dakikasında ise Göztepe'de, takımını öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Göztepe oldu.Bu sonuçla birlikte son 9 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, 14 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, takımın başındaki ilk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, henüz istikrarlı bir form yakalayamazken, Göztepe karşısında da arzulanan sonucu alamadı.Göztepe, bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım konumundaydı. Ancak Veysel Sarı'nın 40. dakikada kaydettiği kafa golü, İzmir ekibinin bu istatistiğinin de sona ermesine neden oldu.25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.Hesap.com Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.Corendon Airlines Park AntalyaAdnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat SancaktarAbdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), BoliLis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)