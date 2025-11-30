30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
0-050'
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
1-140'
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-040'
30 Kasım
Angers-Lens
0-039'
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-280'
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
0-026'
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
0-025'
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Göztepe'den 4 dakikada geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 30 Kasım 2025 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 19:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Göztepe'den 4 dakikada geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 

Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Veysel Sarı attı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Göztepe'de Taha Altıkardeş, 48. dakikada Antalyaspor ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. 

Maçın 52. dakikasında ise Göztepe'de Juan, takımını öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.


Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Göztepe oldu. 

Bu sonuçla birlikte son 9 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, 14 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı. 

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

EROL BULUT İLE ZOR DÖNEM

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, takımın başındaki ilk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, henüz istikrarlı bir form yakalayamazken, Göztepe karşısında da arzulanan sonucu alamadı.

GÖZTEPE'NİN 'KAFA GOLÜ' İSTATİSTİĞİ BOZULDU

Göztepe, bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım konumundaydı. Ancak Veysel Sarı'nın 40. dakikada kaydettiği kafa golü, İzmir ekibinin bu istatistiğinin de sona ermesine neden oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

40. dakikada Antalya temsilcisi 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan serbest atış kullanan Safuri'nin ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Hesap.com Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.

52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi)

Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe)

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.