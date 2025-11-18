18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Göztepe'de savunmaya ayar

Göztepe, Süper Lig'de Kocaelispor karşısında savunmada Furkan Bayır ve Alan Godoi ile güçlenirken, Arda Okan'ın yokluğunda sağ kanatta Ruan'a şans vermeyi planlıyor.

calendar 18 Kasım 2025 16:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de savunmaya ayar
Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov savunmada değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda stoperlerden Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi tamamen iyileşirken, sağ bek Arda Okan ise cezalı duruma düştü. Bulgar teknik adamın Kocaelispor müsabakasında Taha'nın yerine Godoi'yi ilk 11'e monte edebileceği ifade edildi.

Stoilov'un sağ kanatta ise Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a şans vereceği bildirildi. Bu sezon başında Brezilya Seri B ekiplerinden Atletico Goianiense takımından transfer edilen 30 yaşındaki Ruan sadece 1 maça çıkabildi. Geride kalan 12 müsabakada yalnızca deplasmandaki Kayserispor müsabakasında sarı-kırmızılı formayı giyen Ruan 26 dakika görev alabildi. Sezonun ilk bölümünü yedek kulübesinde geçiren Brezilyalı oyuncu takımın en az süre alan isimlerinden biri oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.