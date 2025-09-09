09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Göztepe'de Sabra yerine Armstrong

Kaleci ve golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ın yanı sıra Bristol City'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong için de görüşmelere başladı.

Göztepe'de Sabra yerine Armstrong
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kaleci ve golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen milli eldiven Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile görüşmelerini sürdürürken, İngiltere Championship takımı Bristol City'nin forveti Sinclair Armstrong'u da listesine ekledi.

İrlandalı forveti kadroya dahil edebilmek için görüşmelere başlayan Göztepe, yabancı kontenjanından dolayı bu sezon transfer ettiği 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kiralamaya karar verdi. Romulo ve Emersonn'u satılmasının ardından ileri uca takviye yapmak isteyen kurmayların Sabra için 1'inci Lig kulüpleriyle temas halinde olduğu, Armstorung'u ise 1 milyon Euro civarında bir bedelle transfer edebileceği ifade edildi.

İRLANDA A MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI


İrlanda doğumlu olan 22 yaşındaki forvet futbola ülkesinde Shamrock Rovers'ta başladı. Yine İrlanda'da Galway United ekibinde forma giyen Armstrong, rotasını İngiltere'ye çevirip Torquay United, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City takımlarında top koşturdu. Sezona Bristol'da başlayan oyuncu, İngiltere Championship'te 3, İngiltere Lig Kupası'nda 2 müsabakaya çıktı. Sinclair Armstrong 1 kez de İrlanda A Milli Takımı'nda oynama şansı buldu. Yönetimin Armstrong transferini bitirmesi durumunda maliyeti yüksek olan Bertuğ Yıldırım'ı almayacağı da vurgulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
