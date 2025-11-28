28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Göztepe'de Sabra bir türlü dönemedi

Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra bir aydır takıma dönemezken, Göztepe hem hücumda zorlanıyor hem de PFDK'dan gelen 920 bin TL'lik ağır cezayla sarsıldı.

28 Kasım 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Ürdünlü forvet İbrahim Sabra bir türlü sahalara dönemedi.
 
Ürdün Milli Takımı'nın 10 Ekim'de İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet 1 ayı aşkın bir süredir tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı.
 
1 Kasım'daki Gençlerbirliği karşılaşmasında sadece 1 dakika görev alabilen Sabra, sonraki Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor maçlarında kadroya dahil olmadı.
 
19 Eylül tarihinde oynanan ve 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında harika bir gole imza atıp çıkışa geçmesi beklenen Sabra, yaşadığı sakatlığın kurbanı oldu.
 
Yaz döneminde Ürdün'ün Al Wihdat takımından gelen genç oyuncu, Göztepe formasıyla 7 maça çıktı. Tüm müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Sabra toplam 80 dakika oynayabildi.
 
Forvet olarak haftalardır Juan ve Janderson'la oynamak zorunda kalan teknik direktör Stanimir Stoilov'un Sabra'nın durumunu yakından takip ettiği ve ilk yarının sonlarına doğru Ürdünlü'nün takıma dönmesini beklediği kaydedildi.
 
KOCAELİSPOR MAÇI FATURASI 920 BİN TL
 
Göztepe'ye geçen hafta iç sahada oynanan Kocaelispor maçının faturası ağır oldu.
 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılılara taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 700 bin TL, saha olayları nedeniyle ise 220 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL ceza kesti.
 
Küfürlü tezahüratta bulunan tribünlerdeki taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edildi. Bu bloklarda oturan taraftarlar 7 Aralık'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında tribüne giremeyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
