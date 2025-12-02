Göztepe'de parlayan isim Taha Altıkardeş

Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılıp Avrupa yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş son haftalarda yıldızını parlattı.Antalyaspor maçında takımına beraberliği getiren golü atan 22 yaşındaki futbolcu son 4 maça ilk 11'de başladı. Sezonun ilk haftalarında genellikle yedek kulübesinde oturan genç stoper yaşanan sakatlıkların ardından formayı kaptı.Mevkidaşları Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi'nin yokluğunda iyi bir performans ortaya koyan Taha, teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girmeyi başardı. Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş'in pazar günü Trabzonspor'la iç sahada oynanacak müsabakada da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer almıştı.Ligde cumartesi günü Antalyaspor deplasmanını kazanan Göztepe haftayı puan tablosunda dördüncü sırada, direkt Avrupa hattında tamamladı. Samsunspor'un dün evinde Alanyaspor'la 1-1'lik sonuçla yenişemeyip 25 puanda kalmasıyla 26 puanlı Göz-Göz 14'üncü haftayı dördüncü basamakta geçti. Göztepe son olarak 8'inci haftada ligde üçüncü sırada yer almıştı.Süper Lig'de Avrupa yarışını son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak dördüncü sırada sürdüren Göztepe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Burak Olcar'ın yöneteceği maç saat 18.00'de başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Maçın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde kazanan takım seri penaltı atışları sonrası belli olacak.