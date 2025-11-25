25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Göztepe'de Ogün Bayrak 177 gün sonra sahada

Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor karşısında 89. dakikada oyuna giren Ogün Bayrak, Slovenya kampında yaşadığı omuz sakatlığının ardından 177 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giyerek sahaya döndü.

calendar 25 Kasım 2025 16:29
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Ogün Bayrak 177 gün sonra sahada
Süper Lig'de 13'üncü hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'la golsüz berabere kalan Göztepe'de sağ kanat Ogün Bayrak aylar sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı.
 
Yazın Slovenya'da gerçekleştirilen ikinci etap hazırlık kampında omzundan sakatlanıp ardından ameliyat olan 27 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlığını atlatıp 177 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.
 
Son olarak geçen sezonun son haftasında 30 Mayıs 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında görev alan deneyimli futbolcu, Kocaelispor müsabakasının 89'uncu dakikasında Brezilyalı Ruan'ın yerine oyuna dahil oldu.
 
Kısa süre olsa da formasını terleten Ogün, zor sakatlık günlerini geride bıraktı. Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'deyken gelen Ogün Bayrak, son 2 sezonu istikrarlı bir şekilde geçirmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
