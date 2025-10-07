Göztepe'de milli sevinç

Süper Lig'de evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya yenilgisiz 16 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe'de 3 yabancı futbolcunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Sarı-kırmızılılarda defansın sigortası olan stoper Malcom Bokele, orta saha Novatus Miroshi ve golcü İbrahim Sabra ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bu sezon tüm maçlarda forma giyen Bokele, Kamerun Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mauritius ve Angola ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Miroshi de Tanzanya Milli Takımı'nın yine 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya ve İran ile oynanacak dostluk karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. Genç golcü İbrahim Sabra ise Ürdün Milli Takımı'nın Bolivya ve Arnavutluk ile oynayacağı dostluk müsabakalarının kadrosunda yer almayı başardı.

Göztepe'nin yaz döneminde Adana Demirspor'dan transfer ettiği sağ kanat Arda Okan Kurtulan da Arnavutluk Milli Takımı'na davet edildi. Ancak Arda Okan, bu daveti Süper Lig'de yerli statüsünü korumak ve ileride A Milli Takımımızdan gelebilecek olası bir davet için kabul etmedi.