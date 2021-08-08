Göztepe'de golcü gündemi: Ercan Kara ve Beto

Göztepe yönetimi daha önce yaşadığı gol sıkıntısını yeniden yaşamamak için kolları sıvadı. Kurmaylar, memnun olmadığı Ideye'yi gönderip Beto ya da Ercan Kara'yı kadrosuna katacak

Haber; Yeni Asır
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Göztepe'de golcü gündemi: Ercan Kara ve Beto
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08 Ağustos 2021 15:28
Süper Lig'de önceki sezonlarda yaşadığı gol sıkıntısını tekrar yaşamak istemeyen Göztepe'de yönetim kolları sıvadı. Mevcut kadroda yer alan Brown Ideye'yi gözden çıkaran kurmaylar. Ideye'nin yerini Beto ya da Ercan Kara ile dolduracak.

İzmir ekibinin gündemindeki Beto, Portekiz ekibi Portimonense'de forma giyiyor. Tires altyapısında yetişen 1.94'lük dev santrfor, önce Montijo'ya ardındanda Portimonense'ye katıldı. 23 yaşındaki oyuncunun değeri 5 milyon Euro olsa da sarı-kırmızıların transferi uygun bir fiyata bitirebileceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim Göztepe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki diğer isim ise Ercan Kara. Rapid Wien forması giyen golcü oyuncu için başkan Mehmet Sepil bizzat devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi yeni sezonda bitecek olan oyuncuyu kiralamak için teklifini sundu. Avusturya ekibi transfere sıcak bakarken gözler golcü isme çevrildi.

Ercan'dan 41 gol Futbola Slovan HAC altyapısında başlayan Ercan Kara, sırasıyla Vienna, Karabakh Wien, Mauerwerk ve Horn'da forma giydi. Kariyerinde toplamda 79 maça çıkan Ercan, bu maçlarda 41 gol atıp 16 asist yaptı. 


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