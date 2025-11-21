21 Kasım
Göztepe'de Efkan Bekiroğlu formayı kaptı

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Efkan Bekiroğlu'nun, Olaitan'ın yokluğunda Kocaelispor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

calendar 21 Kasım 2025 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'de Efkan Bekiroğlu formayı kaptı
Süper Lig'de pazar günü evinde Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe'de son haftaların çıkışa geçen oyuncusu Efkan Bekiroğlu'na yine ilk 11 yolu gözüktü.
 
Son maçlarda Beninli orta saha Junior Olaitan'ın sakatlığı ve disiplin sorunları nedeniyle yedek kalmasının ardından formayı kapan Efkan'ın Kocaelispor maçında da sahada yer alacağı bildirildi.
 
Oynadığı zamanlarda etkili olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon Göztepe formasıyla 11 maça çıktı.
 
Efkan, 11 müsabakada 408 dakika forma giyerken 2 gol ve 1 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncu, Göztepe forması ile ilk golünü 5'inci haftada deplasmanda 1-1 sona eren Kayserispor maçında atarken, diğer sevincini 3-1 kaybedilen Galatasaray maçında yaşamıştı. 
 
Efkan, son 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçında ise Juan'ın ikinci golünde asiste imza atan isim oldu.
