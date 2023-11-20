Göztepe'de ayrılık resmen gerçekleşti

1. Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de ayrılık resmen gerçekleşti
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20 Kasım 2023 19:53
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Radomir Kokovic ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovic'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu sezon başında göreve getirilen Kokovic yönetimindeki Göztepe, 12 haftada topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyordu.

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