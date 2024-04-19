Göztepe, 1. Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

Trendyol 1. Lig'de son 4 haftaya Süper Lig için iddialı giren Göztepe, 20 Nisan Cumartesi günü ligden düşmesi kesinleşen Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.



Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak Bitexen Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Süleyman Bahadır düdük çalacak.



Göztepe, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde 31. haftaya en yakın rakipleri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde girdi. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 4 haftada rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın en az 5 puan aldığı takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak.



Göztepe, yarınki maçı kazanması ve rakipleri Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'un alacağı sonuçlara göre bu hafta da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.





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