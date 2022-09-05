Görkem Sağlam, Giresunspor'da

Giresunspor, Willem II'den 24 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Görkem Sağlam, Giresunspor'da
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05 Eylül 2022 22:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, gurbetçi oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Görkem Sağlam'a, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görkem Sağlam, geride kalan sezonu Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Willem II'da geçirdi.

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