Golden State Warriors'ın, pivot Usman Garuba ile çift yönlü sözleşme imzaladığı bildirildi.



21 yaşındaki Garuba, Houston Rockets'la oynadığı iki sezonda çıktığı 99 maçta ortalama 12,2 dakika süre alarak 2,8 sayı ve 3,9 ribaund istatistikleri yakalamıştı.



2021 NBA Draftı'nın ilk turunda Rockets tarafından 23. sırada seçilen Garuba, Houston'ın G League takımı Rio Grande Valley Vipers'da çaylak olarak çıktığı 11 maçta 9,2 sayı, 9,4 ribaund, 1,9 asist, 1,4 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları tutturmuştu.



