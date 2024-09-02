Golbol Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti

Son iki Paralimpik Oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları çeyrek finalinde Güney Kore ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti
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02 Eylül 2024 15:15
Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın çeyrek finalinde Güney Kore'yle eşleşti.

Grup maçlarında İsrail'i yenen, Brezilya ile berabere kalan ve Çin'e yenilen milli takım, 2. olarak çeyrek final bileti almıştı.

Diğer grubu birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşen ay-yıldızlı ekip, çeyrek final maçına salı günü TSİ 20.45'te çıkacak.

Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde yarın Kanada-İsrail, Japonya-Brezilya ve Çin-Fransa maçları oynanacak.

 
 
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