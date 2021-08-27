Gökhan Gönül'den Özgür Yankaya'ya sert sözler

Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül, Antalyaspor'a yendikleri maçın ardından hakem Özgür Yankaya hakkında sert açıklamalar yaptı.



"Burası kimsenin tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Diğerlerini bilmiyorum. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz. Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık"



