Gökay Kavalcı: 'Kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor'un teknik direktörü Gökay Kavalcı, pozisyona girmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Kavalcı, "Topun bizde kalması konusunda sıkıntılar yaşadık. Defansif anlamda iyiydik ama üçüncü bölgede çoğalmada, gol pozisyonlarına girmede sıkıntı yaşadık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. 45 ile 70. dakikalar arası oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Fakat 70'ten sonra yorulduk. Rakip biraz daha baskılıydı son 20 dakika. İki takım da çok nadir pozisyonlar buldu. Bu ligde alınan her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz, hem play-off potası için hem düşme hattı için. Kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk." değerlendirmesinde bulundu.





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