Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi.



Göcek Yat Kulübünün organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 11 yelkenli yat ve 81 sporcu katıldı. Etkinlik, son gün yarışlarıyla tamamlandı.



Göcek Yat Kulübü Başkanı Onur Ugan, AA muhabirine, etkinlik kapsamında iki günde dört yarış yapıldığını söyledi.



Rüzgarın coğrafi ve şamandıra rotası için çok keyif verici olduğunu ifade eden Ugan, "Sporcular büyük bir zevkle yarıştı. 26-27 Nisan'da son ayağını yaparak kış trofesini tamamlayacağız. Bu etkinlikle kış aylarında da Göcek'te yelken yarışlarının yapılabileceğini göstermiş olduk. Hem sporcularımız hem de bölge turizmi için daha güzel, faydalı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Trofenin 3. ayağında sınıflarına göre dereye giren yatlar ve kaptanları şöyle:



IRC 1



1- Eker Süzme (Nazmi Ahmet Eker)



2- Eker 40 (Umut Efe Alpocak)



3- Farraway (Ersan Dinç)







IRC 2



1- Cheese (Güney Kaptan)



2- Looping (Yaroslav Shirmanov)



3- Arnes (Alexey Diasamidze)







IRC 3



1- Hey Teacher (Serhat Ayan)



2- Exit (Emre Derman)





IRC Destek



1- Geoove (Bora Ergezgin)



