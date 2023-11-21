Giroud, Milan'da kalacak mı? Kararını verdi!

Milan'da forma giyen Fransız forvet Olivier Giroud, kariyerine gelecek sezonda da Milan'da devam etmek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Giroud, Milan'da kalacak mı? Kararını verdi!
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21 Kasım 2023 17:18
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek yıldız golcüsü Olivier Giroud, gelecek kararını verdi. 

Fransız basınına konuşan Giroud, Milan'da kalmak istediğini söyledi. 

Sözleşme görüşmeleri hakkında konuşan Giroud, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama Milan'da kalmak, kariyerime devam etmek isiyorum. Sözleşme yenileme görüşmeleri henüz başlamadı ama kulüp yakın zamanda beni toplantıya davet edecektir diye düşünüyorum." dedi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Milan formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan yıldız golcü, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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