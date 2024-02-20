İspanya LaLiga'nın 25. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Michel'in yönetimindeki Girona karşı karşıya geldi.



San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-2 kazanırken goller; 2 ve 56. dakikada Alex Berenguer, 60. dakikada ise Inaki Williams kaydetti.



Girona'nın golleri ise 49. dakikada Viktor Tsygankov ve 75. dakikada Eric Garcia kaydetti.



Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düşen Girona 56 puanda kalırken, Athletic Bilbao 49 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Rayo Vallecano'yı ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.





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