Giresunspor'dan ücretsiz bilet kararı

Bitexen Giresunspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada, kadınlar ve 20 yaş altı taraftarlardan bilet ücreti alınmayacak.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada, kadınlara ve 20 yaş altı tüm taraftarlara maç biletinin ücretsiz olacağı belirtildi.



Açıklamada, biletlerin bugün Atatürk Meydanı'ndaki Passolig gişesinden, maç günü ise Çotanak Spor Kompleksi ve yine Atatürk Meydanı'ndaki gişelerden alınabileceği aktarıldı.





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