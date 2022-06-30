Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 45 puanla 16. sırada bitiren Giresunspor, yeni sezonda benzer sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Çotanaklar, transfer gündemine Nijeryalı futbolcu Ishaq Kayode Rafiu'yu aldı.
GİRESUNSPOR, RAFIU'YU İSTİYOR
Yeşil Giresun'da yer alan habere göre; Çotanaklar, Nigeria Professional Football League takımlarından Rivers United forması giyen Ishaq Kayode Rafiu'yu transfer etmek istiyor.
HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?
Futbolcu, 21 yaşında ve kanat oynuyor. Ishaq Kayode Rafiu, geçen sezon 30 maçta 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor.
Rafiu Ishaq Kayode
(Fotoğraf: twitter / Rafiuishaq12)
GİRESUNSPOR, RAFIU'YU İSTİYOR
Yeşil Giresun'da yer alan habere göre; Çotanaklar, Nigeria Professional Football League takımlarından Rivers United forması giyen Ishaq Kayode Rafiu'yu transfer etmek istiyor.
HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?
Futbolcu, 21 yaşında ve kanat oynuyor. Ishaq Kayode Rafiu, geçen sezon 30 maçta 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor.
Rafiu Ishaq Kayode
(Fotoğraf: twitter / Rafiuishaq12)
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