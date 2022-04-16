Giresunspor'dan Beşiktaş maçına özel koreografi

Genç Çotanaklar Yeni Mahalle, Giresunspor'un Beşiktaş maçına özel olarak hazırlanıyor.
Taraftar Grubu Lideri Recep Ulu, yaptığı açıklamada, "Herkesi iki saat önceden maraton tribününe bekliyoruz. Maraton tribünde yapacağız koreografi gösterimizde herkesten hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Giresunspor ile Beşiktaş, 17 Nisan Pazar akşamı 20.30'da karşılaşacak. (Giresun Işık Gazetesi)
Taraftar Grubu Lideri Recep Ulu, yaptığı açıklamada, "Herkesi iki saat önceden maraton tribününe bekliyoruz. Maraton tribünde yapacağız koreografi gösterimizde herkesten hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Giresunspor ile Beşiktaş, 17 Nisan Pazar akşamı 20.30'da karşılaşacak. (Giresun Işık Gazetesi)