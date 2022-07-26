Giresunspor'da transfer atağı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor.



Giresun Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeşil Beyazlı ekip, temasta olduğu ve teklif yaptığı isimlerden haber bekliyor. Transferi bu hafta büyük oranda bitirmeyi hedefleyen Çotanaklar, taraftarları da heyecanlandıracak isimleri kadrosuna katacak.



Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, yeşil beyazlı takımın yeni sezonda güzel başarılara imza atacağını kaydetti.



Karademir, "Amacımız da hedefimiz de belli. Hazırlıklarımızı buna göre yapacağız. İyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.





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