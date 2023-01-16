Giresunspor'da genel kurul ertelendi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün tesislerde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun 23 Ocak Pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün tesislerde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, genel kurulun 23 Ocak Pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
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