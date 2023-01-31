Giresunspor'da 2 eksik!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 14. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



Karşılaşmada kart cezalısı Ramon Arias ile Galatasaray maçında sakatlanan Kadir Seven kadroda yer alamayacak.



Ülkelerinin milli takım kampından dönen Perez ve Campuzano ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ